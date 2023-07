(Aktualisiert um 16:40 Uhr.) Nach einem Flächenbrand in Hambach hat die Neustadter Feuerwehr ihren Einsatz um 16.30 Uhr beendet. Allerdings werden am Abend gegen 20 Uhr Feuerwehrleute des zuständigen Löschzugs Süd das Gelände noch einmal kontrollieren.

Auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern zwischen Pfarrer-Abel-Straße und Kirchbergweg in Hambach hatte es am Sonntagmittag gebrannt. Laut Feuerwehr waren gegen 12.45 Uhr die ersten Anrufe eingegangen. Das Feuer war etwa 50 Meter hinter den Häusern ausgebrochen und hatte sich über die Terrassen hin zum Kirchbergweg gefressen. 70 Meter vor dem Kirchbergweg konnte es gestoppt werden.

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Stunden an, unter anderem musste der Boden aufgehackt werden, um an eventuelle Glutnester zu kommen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 21 Fahrzeugen und 70 Kräften, darunter die Stadtmitte 1, die Löschzüge Süd und Mußbach sowie die Löschgruppen Gimmeldingen und Königsbach. In der Hauptfeuerwache waren derweil 20 Feuerwehrkräfte in Bereitschaft, falls andernorts noch etwas passiert wäre.

Bevor die Feuerwehren aus Mußbach und Gimmeldingen ihre Kameraden in Hambach unterstützen konnten, waren sie fast zeitgleich am Sonntagmittag nach Gimmeldingen gerufen worden, weil dort ein Flächenbrand im Bereich Meerspinnstraße/Burgunderstraße gemeldet worden war. Laut Feuerwehr handelte es sich aber um einen Fehlalarm, vermutlich habe ein landwirtschaftliches Fahrzeug eine größere Staubwolke verursacht.