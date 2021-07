Es ist nicht sehr fein, nein. Vor allem für einen Kulturredakteur nicht. Aber wir haben tatsächlich in der Redaktion eine Art Wette abgeschlossen, wie lange es wohl dauern würde, bis irgendein entscheidendes Teil von der Muschelkalkskulptur abfällt, die seit Anfang Juni wieder frei zugänglich den kleinen Platz vor dem Neustadter RHEINPFALZ-Haus schmückt.

Spätestens am Montag war es dann soweit: Das Knie ist ab. Wenn man den 12. Juli als Datum zugrundelegt (denn das Ganze könnte natürlich auch schon am Wochenende passiert sein) hat es seit der Einweihung des „Wasser-in-der-Stadt“-Bauabschnitts am 7. Juni also genau einen Monat und fünf Tage gedauert, bis das Malheur passierte. Das war schnell!

Andererseits handelte es sich ja gleichsam um einen Unfall mit Ansage: Denn seit der Platz-Neugestaltung befindet sich die laut Archiv um 1928 von dem aus Haßloch stammenden Bildhauer Theo Siegle (1902-1973) zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter der „Pfälzischen Verlagsanstalt“ geschaffene Aktfigur nicht mehr versteckt in einem Blumenbeet, sondern mittendrin. Und diente damit fast zwangsläufig der tollenden Jugend als eine Art Kletterbaum. Eigentlich steht die Skulptur unter Denkmalschutz, aber das störte wohl weder erwachsene Planer noch kindliche Nutzer.

Das lose Knie – auf unserem Bild noch zu sehen – hat Denkmalpfleger Stefan Ulrich jedenfalls inzwischen gesichert. Und dabei hoffentlich auch einen Blick auf den markanten Riss geworfen, der die nackte Gestalt etwas weiter oben inzwischen durchzieht. Denn dass ein so gewichtiges Kunstwerk mit spielenden Kindern dran kollabiert, das will sich wirklich keiner vorstellen.