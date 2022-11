In der Nacht auf Dienstag war in eine Kleingartenanlage zwischen Mußbach und Haßloch eingebrochen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden auf einem Grundstück Gartenwerkzeuge und Generatoren entwendet. Zwischenzeitlich konnten zwei Männer als tatverdächtig ermittelt und festgenommen werden. Dabei wurde auch Diebesgut sichergestellt, das in einem Pferdeanhänger gelagert war. Ein Teil davon konnte aber bislang nicht den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Wer helfen kann, soll sich bei der Polizei unter Telefon 06321 8540 melden.