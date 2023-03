„Aus Fehlern offensichtlich nichts gelernt“ hat laut Polizeibericht ein 43-Jähriger aus Neustadt. Als ihn die Beamten am Montag gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen in der Hauptstraße in Lambrecht kontrollierten, stellten sie mehrere Auffälligkeiten fest, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Der 43-Jährige hatte laut Polizei bereits vor ein paar Jahren wegen Drogenkonsums seinen Führerschein abgeben müssen. Diesen hatte der 43-Jährige zwischenzeitlich wiedererlangt und legte ihn den Beamten bei der Kontrolle vor. Der Neustadter musste sein Fahrzeug schließlich stehen lassen und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten abschließend sicher. Den Mann erwartet demnächst ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.