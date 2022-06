Die Neustadter Polizei hat am Montagmittag einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ihm wurde es zum Verhängnis, dass er den Feiertag in seiner Gartenlaube verbringen wollte. Denn gegen 12.30 Uhr geriet er in der Landwehrstraße in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Polizisten „mehrere Auffälligkeiten“ bei dem 34-Jährigen fest. Die Polizei vermutete daher, dass der Mann kurz vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Dafür sprach auch, dass der Mann noch eine weiße Substanz an der Nase hatte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine – zu dieser Stoffgruppe gehören unter anderem Ecstasy und Chrystal Meth. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.