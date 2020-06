Der Polizei ist bei einer Kontrolle am Montag gegen 16.30 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt ein Mann ins Netz gegangen, der zum wiederholten Mal trotz Drogenkonsums am Steuer saß. Der polizeibekannte Neustadter räumte ein, in den vorangehenden Tagen Drogen konsumiert zu haben. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Andere Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, weil sie mit dem Handy am Steuer erwischt wurden oder nicht angeschnallt waren.