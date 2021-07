Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Männer geschnappt, die kurz zuvor Materialien von einer Baustelle in der Neugasse gestohlen hatten. Die beiden waren einem Zeugen verdächtig vorgekommen, weil sie gegen 22 Uhr Säcke von der Baustelle in einen VW Passat einluden. Die alarmierte Polizei stoppte die Diebe in der Holidaypark-Straße. Insgesamt 13 Säcke Klebe- und Armierungsmörtel im Wert von rund 250 Euro hatten sie gestohlen. Der 42-Jährige Fahrer hatte mit 1,25 Promille zu viel Alkohol intus, ihm wurde ein Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht mehr, die war ihm bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. In der Böhler Straße war es zuvor zu einem riskanten Fahrmanöver gekommen, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer scharf abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Dieser Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Haßloch zu melden.