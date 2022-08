Kaputte Zäune, abgebrannte Jagdhütten, ein zerstörtes Wochenendhäuschen und so einiges mehr: Nach dem Waldbrand beim Hambacher Schloss vergangenen Mittwoch muss viel Unrat entsorgt werden. Der Pächter eines Wochenendgrundstücks an der Käsgasse, aber auch die Bewohner eines Anwesens an deren Ende hatten sich gefragt, wie sie das am besten machen. Wie Stefan Weiß, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) auf Nachfrage erläutert, müssen die Brandübereste aus Privathaushalten dem ESN angedient werden. Was umgekehrt heiße, dass der ESN sich um die Entsorgung kümmern muss. Noch am Freitag hätten Ordnungsamt und Feuerwehr das Areal begutachtet und auch den ESN informiert. Laut Weiß müssen die Abfälle als Sondermüll eingestuft werden. Damit gehen sie an die Sonderabfall-Management-Gesellschaft (SAM) Rheinland-Pfalz mit Sitz in Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Kostenlos ist dieser Dienst allerdings nicht. In der Regel, so Weiß, seien die Haushalte brandversichert und die jeweilige Versicherung würde die Kosten übernehmen.