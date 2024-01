Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im vergangenen Jahr verstarb Ghazala Sadick, eine Pakistanin, die sich in Haßloch in vielfältiger Weise ehrenamtlich einbrachte. Bekannt war sie auch für ihre traditionellen Gewänder, die Saris. Diese werden nun verkauft, um mit dem Erlös den Bau von solarbetriebenen Brunnen in Pakistan zu ermöglichen.

„Ghazala Sadick war Mutter, Freundin und Mentorin.“ So beschreibt ihre Tochter die Wahl-Haßlocherin, die seit 1975 mit ihrer Familie im Großdorf lebte. Ghazala Sadick,