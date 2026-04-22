43 Jahre Gastronomie – und am Ende bleibt kaum etwas übrig: Wie ein Pfälzer Ehepaar sich durch die Corona-Krise gekämpft hat und nun dennoch vor einem Scherbenhaufen steht.

Rolf Schneider und seine Frau Inge sind Gastronomen aus Leidenschaft. Seit 43 Jahren sind sie im Geschäft, den Großteil davon in der Südpfalz, seit einigen Jahren nun an der Mittelhaardt. Eigentlich heißen die beiden anders. Dass sie anonym bleiben wollen, hat seinen Grund: Die beiden 60-Jährigen haben finanzielle Probleme. Sie würden sich gerne zurückziehen, doch ihre Altersvorsorge ist in den vergangenen Jahren geschmolzen wie Schnee in der Sonne. Aufgebraucht, um den Betrieb zu retten. Letztlich sind das die Folgen der Corona-Pandemie, doch es gibt einen Punkt, der das Ehepaar so richtig sauer macht.

Die Schneiders gehörten zu denjenigen, die sich nicht entmutigen ließen, als die Gastronomie im März 2020 schließen musste. Am Wochenende boten sie einen Liefer- und Abholservice mit einer verkleinerten Speisekarte an. „Wir haben alles versucht, was möglich war“, erzählt Inge Schneider. Der Umsatz mit dem Essen-to-go sei natürlich nur ein Bruchteil dessen gewesen, was die beiden üblicherweise verzeichnen. Aber es half ein wenig, weiterlaufende Ausgaben wie Strom, Gas, Versicherungen und – in reduzierter Form – auch die Pacht auszugleichen.

Bekanntermaßen folgte dem ersten Lockdown, der im Mai endete, ein zweiter ab November, der bis Mai 2021 dauerte. Für etliche Branchen, darunter die Gastronomie, bedeutete das: sieben Monate ohne nennenswerte Einnahmen – während die Ausgaben weiterliefen. Freilich, es gab Hilfen vom Staat. Corona-Soforthilfe, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe. Auch die Schneiders erhielten Unterstützung, 9500 Euro an Corona-Soforthilfe bei der ersten Zwangsschließung und knapp 30.000 Euro an Hilfen im zweiten Lockdown. Doch um den Betrieb zu retten und weiterzuführen, habe das nicht gereicht. Etliche ihrer Kollegen gaben damals auf und orientierten sich neu. „Dafür waren wir schon zu alt“, sagt Schneider.

Inflation und hohe Energiekosten

Also ging das Paar zur Bank und fragte nach einem Kredit. Es ging um 80.000 Euro, die sie erhielten, weil sie zwei Immobilien als Sicherheit anbieten konnten. Ein kleines Haus und eine Wohnung, beides günstig und auf Kredit erworben, beides vermietet. Es sollte der Altersvorsorge dienen. „Das lief gut, die Miete deckte Zins und Tilgung“, berichtet Schneider.

Doch die Jahre nach der Pandemie waren für die Gastronomie kein Zuckerschlecken. Hohe Kosten für Personal, Energie und Mieten sowie die Inflation belasteten – und belasten – die Branche. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe Rheinland-Pfalz über 1000 gastronomische Betriebe verloren, sagt Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit sei die Anzahl der gastronomischen Betriebe (alles von der Eckkneipe bis zum Hotel) von 13.800 auf 11.000 gesunken. Die Betriebe litten noch immer unter den Folgen der Pandemie und hätten daher keine Möglichkeit gehabt, wieder Eigenkapital aufzubauen. „Wir leben in einer Multi-Krisenzeit.“ Auch die Wirtschaftsauskunftei Creditreform beobachtet, dass die Anzahl der Unternehmensschließungen und Insolvenzen weiter steigt. Besonders kleine, inhabergeführte Betriebe hätten zu kämpfen.

Also solche wie das Lokal der Schneiders. Und auch sie merkten: Die Zurückzahlung von 80.000 Euro war nicht zu stemmen. Um den Betrieb zu entlasten, beschlossen sie schweren Herzens, ihre Altersvorsorge-Immobilien zu verkaufen. „Was hätten wir machen sollen? Die Alternative wäre die Insolvenz gewesen“, sagt Schneider.

Aus purer Not verkauft

Beide Immobilien hatten seit dem Erwerb an Wert gewonnen, so dass die Schneiders beim Verkauf einen Gewinn erzielten. Der Plan war, diesen in den Betrieb zu stecken. Die beiden waren sich darüber bewusst, dass sie die Immobilien weniger als zehn Jahre im Eigentum hatten, und wussten, dass auf Gewinne aus solchen Verkäufen eine Steuer anfällt, die umgangssprachlich „Spekulationssteuer“ genannt wird. Doch die Schneiders hofften, dass sie von einem sogenannten Billigkeitserlass profitieren könnten. Denn schließlich hatten sie die Immobilien nicht verkauft, um Gewinne einzustreichen, sondern aus purer Not, um ihren Betrieb zu retten. Und dieser wiederum war nur deshalb in einer Schieflage, weil er sieben Monate lang zwangsweise geschlossen war. „Es gibt verschiedene Gründe, die für einen Härtefall herangezogen werden“, sagt Schneider, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. „Bei uns treffen alle zu: staatlich angeordnete Zwangsschließung, Existenzgefährdung, Notverkauf zur Sicherung eines Betriebs, außergewöhnliche Härte.“

Dehoga-Chef Haumann kann sich zu dem konkreten Fall nicht äußern, macht jedoch deutlich, dass er individuelle Unterstützung wie durch einen Billigkeitserlass für absolut angemessen hält, wenn ein Betrieb unverschuldet in Liquiditätsschwierigkeiten geraten ist. Schneider hat nach Gesprächen mit seinem Steuerberater indes kaum Hoffnung, dass sein Ansinnen beim Finanzamt durchgeht. Was für ihn bedeutet, dass nicht nur seine Altersvorsorge zum großen Teil weg ist, sondern dass er den Gewinn aus dem Verkauf zu über 40 Prozent ans Finanzamt abführen muss. Die Schneiders verbittert das, denn die Ursache der Probleme sei die Zwangsschließung gewesen. Nach 43 Jahren harter Arbeit stünden sie nun mit fast nichts da. Aufhören wollen sie dennoch: „Es geht nicht mehr. Wir haben unser Leben lang Vollgas gegeben, das steckt in den Knochen.“