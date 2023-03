Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hambacher Pfadfinder starten mit neuen Gruppen in den Herbst. Lernen, was man zum Leben in der Natur braucht und dabei noch jede Menge Freude haben: Diese Erfahrung dürfen schon die Kleinen machen. Und „ausgestoßen werden“ ist nicht schlimm.

Der Pfadfinderstamm „Franz von Sickingen“ des Hambacher VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder), der dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, freut sich nach pandemiebedingten