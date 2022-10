Nach dem schweren Brand in Lachen-Speyerdorf ist das betroffene Gebäude einsturzgefährdet. Das hat am Freitag die Neustadter Polizei auf Anfrage mitgeteilt. Eine Brandbegehung, um der Brandursache auf die Spur zu kommen, sei daher erst für nächste Woche angesetzt. Bis dahin soll das Anwesen gesichert sein. Die Feuerwehr Neustadt hatte noch bis zum frühen Freitagmorgen Brandwache gehalten.

Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße ausgebrochen. Sieben Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet, drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung.