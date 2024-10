Am 21. Juli ist das Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs Süd in Hambach in Flammen aufgegangen. Seit Donnerstag wird eine Ersatzhalle neben dem Brandort errichtet.

Am Donnerstagmittag fahren mehrere Feuerwehrmänner aus dem Löschzug Süd im Diedesfelder Weg vorbei. Sie haben gehört: Hier tut sich was. Monteure