Eine 58-jährige Frau aus Haßloch ist am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste der Ehemann der 58-Jährigen, die als Beifahrerin im Auto saß, in der Martin-Luther-Straße in Neustadt an einer Einmündung verkehrsbedingt abbremsen. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr wegen zu geringen Abstandes mit seinem Wagen auf. Die Haßlocherin klagte über Kopf- und Schulterschmerzen, sie musste jedoch nicht vor Ort medizinisch behandelt werden. Ihr Ehemann blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der 22-jährige Neustadter muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.