Nach einem Unfall am Donnerstagabend hat die Neustadter Polizei festgestellt, dass gegen den Verursacher ein Haftbefehl vorlag. Zu dem Auffahrunfall kam es um 22.10 Uhr in der Speyerdorfer Straße in Neustadt. Verletzte gab es nicht, den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger aus Landau, der den Unfall den Angaben zufolge verursacht hatte, wegen eines Haftbefehls gesucht wurde. In Haft musste er allerdings nicht, weil er die zugrundeliegende offene Geldstrafe bezahlte.