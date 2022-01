Die Polizei hat einen 35-Jährigen ohne Führerschein zu Hause angetroffen – nachdem er am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto ein anderes touchiert hatte und abgehauen war. Laut Polizeiangaben würgte ein 24-Jähriger an einer Ampel in der Landauer Straße beim Anfahren sein Auto ab. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Wagen leicht auf und setzte seinen Weg fort, ohne sich um einen möglichen Schaden zu kümmern. Als die Polizisten ihn zu Hause aufsuchten, stellten sie fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zur Straftat Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich der Mann gegebenenfalls wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen, sofern bei weiteren Ermittlungen ein Schaden festgestellt wird.