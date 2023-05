Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum neuen Jahr steht in Hambach ein besonderer Generationenwechsel an: Schornsteinfeger Thomas Grimm übergibt Kehrbezirk „Neustadt Drei“ an seinen Sohn. Warum für die Hambacher in gewisser Weise dennoch alles beim Alten bleibt.

29 Jahre lang war Thomas Grimm als Bezirks-Schornsteinfeger-Meister für die Reinigung und Kontrolle der Hambacher Öfen und Heizungsanlagen zuständig. Zum Jahreswechsel übergibt