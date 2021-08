Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen Mittag auf der K 32 von Maikammer in Richtung St. Martin nach einem Überholvorgang auf den rechten Randstreifen gekommen und dabei gestürzt. Laut Polizei rutschte er in der folgenden Rechtskurve mit seinem Krad seitlich auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er wurde nur leicht verletzt, da er eine komplette Schutzausrüstung trug, wurde aber für weitere Untersuchungen dennoch ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.