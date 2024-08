In Folge eines Überholmanövers auf der K16 ist am Dienstag ein 16-jähriger Zweiradfahrer gestürzt und hat sich verletzt. Er war gegen 12.30 Uhr von der B39 aus in Richtung Lindenberg abgebogen und wurde in einer Kurve von einem schwarzen Fahrzeug überholt. Weil der Fahrer den Zweiradfahrer schnitt, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der 16-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Neustadt sucht nach Zeugen, Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de.