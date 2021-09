Das Landesamt für Umwelt lädt zum regionalen „Bachpatentag“ am kommenden Samstag ab 9.30 Uhr in die Festhalle Geinsheim ein. Thema wird die Revitalisierung des Geinsheimer Grabensystems sein. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren. Der Naturschutzbund (Nabu) Neustadt erläutert als sogenannter Bachpate, welches Konzept hinter der „Wiedervernässung“ des kilometerlangen Grabensystems im oberrheinischen Tiefland steht. Egbert Korte, Fischereibiologe, stellt das Projekt zur Wiederansiedlung des Schlammpeizgers in Rheinland-Pfalz vor.

Am Vormittag werden darüber hinaus Impulse zu Klimawandel, aktiver Unterstützung und Gesprächsrunden angeboten. Nach dem Mittagessen führt die Exkursion an den Geinsheimer Graben. Die Teilnahme an den Veranstaltungen inklusive Verpflegung ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an bachpatentage@50nord.de