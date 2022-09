Neustadter Umweltschützer vom Naturschutzbund (Nabu) haben am Samstag anlässlich des World Cleanup Days Müll entlang von Speyerbach und Floßbach gesammelt. Drei Stunden lang waren die sieben Freiwillige im Bereich zwischen den Supermärkten in der Martin-Luther-Straße und der Karl-Helfferich-Straße tätig und haben neun große Säcke voll mit Abfall gesammelt. Zur Aktion am Samstag schreibt der Nabu: „Schwerpunkte bei den Fundstücken waren wieder einmal Plastik- und Glasflaschen, Alu-Dosen, Kunststoffverpackungen und -folien, Papier, Elektroschrott und Batterien sowie unzählige Zigarettenkippen.“ Zu den Fundstücken zählten zwei Bratpfannen, Kochtöpfe, Autofelgen, Teppiche, ein Pullover, eine Luftpumpe und sogar ein Plüsch-Einhorn. Der Nabu bedankt sich zudem für die Unterstützung der Stadt: Denn deren Mitarbeiter hätten die Müllsäcke abgeholt und entsorgt. Zugleich betont der Nabu mit Blick auf die Bilanz des Samstags, dass es darum gehe, bei den Bürgern das Bewusstsein zu schärfen, welche Probleme in der Natur entsorgter Müll verursache.