Müll in der Landschaft stellt eine Gefahr für wildlebende Tiere dar. Deshalb hat die Neustadter Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) nördlich der B 39 bei Lachen-Speyerdorf Müll in der Natur eingesammelt. „Wenn Störche sich den Magen mit Gummibändern und Rankhilfen aus Plastik füllen, Igel im Coffee-to-go-Becher stecken bleiben oder Vögel Nester aus Kunststoffresten bauen, hat das häufig tödliche Folgen“, gibt Wolfram Husemann, Vorstand der Nabu-Ortsgruppe zu bedenken. Zehn Naturschützer hatten bei der Aktion nach zweieinhalb Stunden zwanzig Müllsäcke gefüllt. Überraschend für die Sammler war dabei nicht allein die hohe Menge, sondern auch das, was sie alles fanden: unter anderem Styropor, Altöl, Elektroschrott, Schuhe sowie ein sorgfältig zusammengebundener Teppich.