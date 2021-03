Müll in der Landschaft stellt eine Gefahr für wildlebende Tiere dar. Deshalb hat die Neustadter Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) nördlich der B 39 bei Lachen-Speyerdorf Müll in der Natur eingesammelt. „Wenn Störche sich den Magen mit Gummibändern und Rankhilfen aus Plastik füllen, Igel im Coffee-to-go-Becher stecken bleiben oder Vögel Nester aus Kunststoffresten bauen, hat das häufig tödliche Folgen“, gibt Wolfram Husemann, Vorstand der Nabu-Ortsgruppe, zu bedenken. Zehn Naturschützer hatten bei der Aktion nach zweieinhalb Stunden zwanzig Müllsäcke gefüllt. Überraschend für die Sammler war dabei nicht allein die hohe Menge, sondern auch das, was sie alles fanden: unter anderem Styropor, Altöl, Elektroschrott, Schuhe sowie ein sorgfältig zusammengebundener Teppich.