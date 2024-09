Mit einer Müllsammlung am Erbsengraben bei Speyerdorf am Samstag, 21. September, will der Nabu Neustadt auf das Problem der Müllverschmutzung der Gewässer aufmerksam machen. Müll in der Natur, insbesondere in Gewässern, werde teilweise in den Stoffwechsel von Lebewesen aufgenommen und bedrohe damit unsere eigenen Lebensgrundlagen, heißt es vom Nabu. Die Müllsammlung findet zwischen 10 und etwa 12.30 Uhr statt. Auch wer nicht Mitglied im Nabu ist, ist willkommen. Treffpunkt ist das Brückchen über den Speyerbach zwischen dem Radweg Neustadt-Speyer und dem Ritterbüschel in Speyerdorf. Mitbringen sollte man feste Schuhe, robuste Kleidung, Arbeitshandschuhe, ein eigenes Getränk und Gummistiefel. Müllgreifer und Müllbeutel sind vorhanden.