Der Naturschutzbund (Nabu) Neustadt ist nun ganz offiziell Bachpate für den Altbach und das Geinsheimer Grabensystem. Bürgermeister Stefan Ulrich hat dem Nabu-Vorsitzenden Wolfram Husemann beim regionalen Bachpatentag in Geinsheim die entsprechenden Verträge übergeben. Beim Bachpatentag ging es umfassend um den aktuellen Zustand der Gewässer. Eva-Maria Finsterbusch (Landesamt für Umwelt) sagte, dass die Gewässer unter ausbleibenden Niederschlägen und dem Rückgang der Grundwasserneubildung litten. An der Grundproblematik habe auch der feuchte Sommer mit den starken Gewittern nichts geändert. Es müssten langfristige Konzepte zur Sicherung der Gewässerqualität und Artenvielfalt entwickelt werden, so Finsterbusch. Als ein konkretes Projekt stellte dabei Fischereibiologe Egbert Korte die Ansiedlung des Schlammpeizgers vor. Die einheimische Fischart sei in weiten Teilen des Landes ausgestorben gewesen, habe aber in den regionalen Grabensystemen ausgesetzt und dort etabliert werden können. Martin Grund vom Nabu Neustadt erläuterte, wie die Wiedervernässung des kilometerlangen Grabensystems im oberrheinischen Tiefland fortgeführt werden könne.bgu