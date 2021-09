Neustadt. Der Neustadter Naturschutzbund (Nabu) möchte sich verstärkt um die Verschmutzung in der Region kümmern. Dazu startet der Nabu eine Plakataktion und packt selbst an. Ganz konkret wird sich die Nabu-Ortsgruppe am Samstag, 18. September, am Dreck-weg-Tag beteiligen und im Ordenswald aufräumen. Zudem richten sich die Naturschützer mit einer Plakataktion an alle Bürger. Klares Ziel dabei: Es soll weniger Müll achtlos weggeworfen werden. Der Nabu hat sein Konzept auch der Stadtverwaltung präsentiert und arbeitet mit dieser bei dem Projekt zusammen. Ganz aktuell ist das Plakat „Uffbasse: Wilder Müll“ – darin wird erklärt, warum es eben keine Kleinigkeit ist, Zigarettenkippen achtlos auf den Boden zu werfen. Der Nabu weist darauf hin, dass die Zigarettenfilter aus Kunststoff sind und somit nicht abgebaut werden können. Zudem enthielten die Filter giftige Stoffe, die nicht ins Grundwasser gelangen sollten. Der Nabu wird künftig noch weitere Schwerpunktthemen setzen. Es sei extrem wichtig, die Belastung des Ökosystems durch wild entsorgten Müll zu reduzieren. Weitere Infos unter www.nabu-nw.de.