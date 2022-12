Der Naturschutzbund Nabu hat mit seiner Jugendorganisation Naju am Samstag Müll auf einem naturnahen Grundstück bei Mußbach gesammelt. Die Stadt hatte das Gelände 2021 für ihr Ökokonto gekauft. Laut Nabu haben die Vorbesitzer dort viel Müll hinterlassen, der nun weggeräumt wurde. Am Ende kamen 1,3 Tonnen Müll zusammen. Neben Autoreifen mit und ohne Felgen wurden auch behandeltes Holz, Metallschrott, Glasflaschen und Kunststofffolien gefunden. Zudem räumten die Helfer ein Sofa, einen Teppich und ein Radio weg. Der Nabu bilanziert am Ende: „Die Müllsammlungen sollen in der Bevölkerung mehr Bewusstsein für die Müllproblematik schaffen, welche nicht nur ein unschöner Anblick ist, sondern dauerhafte Schäden in der Natur und letztendlich auch für die Menschen mit sich bringt.“