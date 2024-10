Kurz nach Mitternacht ist es am Sonntag nach Angaben des Medienteams der Neustadter Feuerwehr zu einem Unfall an der „Krankenhauskreuzung“ (Landauer-/Stift-/Winzinger Straße) gekommen. Ein Toyota und ein Hyundai kollidierten. Die beiden Fahrer blieben den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß unverletzt. Da Betriebsstoffe austraten, forderte die Polizei die Feuerwehr an, die mit neun Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug anrückte. Nach Reinigung der Fahrbahn von kleineren abgerissenen Fahrzeugteilen wurde die Fahrbahn mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs gereinigt, da es sich bei den ausgetretenen Betriebsstoffen nur um Kühlflüssigkeit handelte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.