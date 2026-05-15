In der Innenstadt ist es nach Angaben der Stadtwerke Neustadt zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Den Stadtwerken zufolge kam es am Donnerstag um 23.40 Uhr zu mehreren Störungen im 20-kV-Westnetz. Betroffen waren der Mitteilung zufolge 28 Trafostationen. Rund 20.000 Anwohnerinnen und Anwohner waren zeitweise von Stromunterbrechungen betroffen. „Aufgrund der späten Uhrzeit wurde ein Großteil der Ausfälle von vielen Kundinnen und Kunden kaum wahrgenommen“, so die Stadtwerke.

Rufbereitschaft direkt vor Ort

Betroffen waren die Bereiche Badstubengasse, Marienkirche, Seilerbahn, Kohlplatz, Ludwigstraße, Rittergartenstraße, Schlachthofstraße, Gartenstraße, Hindenburgstraße, Festwiese, Wiesenstraße, Exterstraße, Branchweilerhofstraße, Martin-Luther-Straße, Schulzentrum Böbig, Berufsschule, Robert-Stolz-Straße, Am Knappengraben sowie Bayernplatz. Laut Stadtwerke war ihre Rufbereitschaft unmittelbar vor Ort und konnte die Versorgung sukzessive durch Umschaltungen und Netzmaßnahmen wiederherstellen. „Erste Bereiche waren bereits nach rund 20 Minuten wieder versorgt. Die vollständige Wiederversorgung aller Stationen erfolgte gegen 2.20 Uhr“, erläutern die Stadtwerke.

Reparaturarbeiten laufen

Ursache der Störungen waren ihren Angaben zufolge mehrere Fehler im Mittelspannungsnetz, darunter zwei Erdschlüsse sowie zwei Kurzschlüsse auf verschiedenen Kabelstrecken. Seit Freitagmorgen laufen die Reparaturarbeiten und die genaue Fehlerlokalisierung. Laut Stadt war am frühen Freitagmorgen auch die telefonische Erreichbarkeit der Behörde eingeschränkt, hier konnte im Laufe des Vormittags aber Entwarnung gegeben werden.