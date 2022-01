Wegen eines Kaminbrands in einem Einfamilienhaus musste am späten Dienstagabend die Straße Am Dicken Stein in Lambrecht für eine gute halbe Stunde gesperrt werden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde-Feuerwehr waren Einsatzkräfte aus Lambrecht und Lindenberg gegen 23.31 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen am Einsatzort war ein deutlicher Funkenschlag aus dem Kaminrohr erkennbar. Im Inneren des Hauses befand sich ein offener Kamin, aus dem das Brandgut mit Hilfe einer Schuttwanne ins Freie gebracht wurde. Anschließend reinigten die Wehrleute den Kamin, um vorhandene Glutreste zu entfernen. Bevor das Haus den Eigentümern übergeben worden ist, war der Kamin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden. Laut Polizei wurde niemand verletzt, und es entstand kein nennenswerter Schaden.