Der Krieg wütet weiter, noch immer benötigen die Menschen in der Ukraine Hilfsgüter. Der kirchliche Arbeitskreis Ukraine-Pfalz plant den nächsten Hilfstransport.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind in Neustadt angekommen. Eine Möglichkeit zum Austausch gibt es für sie etwa in Lachen-Speyerdorf, wo alle dortigen Kirchengemeinden immer donnerstags ab 15.30 Uhr zum Ukraine-Café in die Räume der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz einladen. Hilfe wird aber auch nach wie vor in der Ukraine dringend benötigt. „Deshalb haben wir beschlossen, im Juni noch einen großen Transport an die ungarisch-ukrainische Grenze durchzuführen“, kündigt Pfarrer Stephan Oberlinger aus Lachen-Speyerdorf an.

Besonders Babynahrung, Medikamente, haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte werden gebraucht, berichtet Julia Taips per Videokonferenz aus Mukatshewo. Die Vertreterin des Vereins „Deutsche Jugend in Transkarpatien“ und Partnerin des kirchlichen Arbeitskreises Ukraine-Pfalz hat eine Bedarfsliste geschickt. „Wir haben sehr viele Binnenflüchtlinge in Transkarpatien, außerdem viele Alte und Kranke, um die wir uns kümmern müssen.“ Außerdem seien viele Transporte in den Osten der Ukraine gegangen, um die Menschen an der Front zu unterstützen. Dort sei die Situation weiterhin katastrophal.

Spendenannahme ab Dienstag

„Wir haben nach einem Zeitfenster gesucht, zu dem wir möglichst viele Helfer finden“, erklärt Oberlinger, der mit Johannes Müller, Henrik Hartig und Carsten Hofsäß einen Transport über Fronleichnam anpeilt. Gesammelt wird vom 31. Mai bis 10. Juni täglich von 17 bis 20 Uhr an der Halle hinter dem Lidl in Lachen-Speyerdorf. „Der Weg über die Conrad-Freytag-Straße wird ausgeschildert sein“, so Müller. Die Spenden können in beschrifteten Kartons direkt dort abgegeben, sortiert und geladen werden. Ab Montag, 30. Mai, können per Whatsapp oder telefonisch Details abgeklärt werden unter 01520 6371202.

Die Helfer haben bereits sieben Transporten seit Kriegsbeginn organisiert. Große Unterstützung kam von den Firmen Müller Bau, Metzgerei Vogt und Ford Jotzo aus Haßloch, Bauscher und Abendland aus Lachen-Speyerdorf, Brosch aus Biedesheim und dem Neustadter Autohaus Mattern. „Auch die sonstige Unterstützung, die wir erfahren haben und immer noch erfahren, ist phänomenal“, freut sich Oberlinger. Die Radiologie Neustadt spendete 10.000 Euro, die gesamten Einnahmen aus den Corona-Impfungen. Für Christian Georg und Bruno Betsch von der Radiologie war „klar, dass wir mit den Einnahmen etwas Gutes tun wollen, das ganze Team hat beschlossen, die Arbeit des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz zu unterstützen“. Geldspenden werden für den Kauf medizinischer Produkte benötigt.

Info

Spendenkonto: Prot. Verwaltungsamt für Lachen-Speyerdorf, Sparkasse Rhein Haardt, IBAN: DE08 5465 1240 1000 4249 01, Verwendungszweck: Ukrainehilfe Lachen