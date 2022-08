Im Februar hatten die Gemeindeschwester plus und das Haßlocher Seniorenbüro zum „Plausch am Gartenzaun“ geladen. Nun geht die Begegnungsreihe für Haßlocher Senioren in die nächste Runde. Am 15. September ist um 14 Uhr der nächste „Plausch im Museumsgarten“. Der Museumsgarten ist ein Kleinod direkt hinter der Museumsscheune und wird seit vielen Jahren von den Museumsfreunden gepflegt. Hermann Freytag ist einer von ihnen und kennt den Garten wie kaum ein Zweiter. Er weiß einiges über das grüne Idyll hinterm Heimatmuseum zu berichten und wird daher Gast der Begegnungsreihe sein. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch bei einem Glas Neuen Wein und Gebäck. Das Seniorenbüro nimmt ab sofort unter Telefon 06324 935-359 Anmeldungen entgegen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 20 Personen begrenzt. Treffpunkt ist am 15. September um 14 Uhr im Hof des Ältesten Hauses, Gillergasse 11. Der Eintritt ist frei.