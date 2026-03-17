Manchmal kommt eins zum anderen: Das gilt auch für die Gipserstraße in der Neustadter Kernstadt. Im Zuge der Sanierung der Amalienstraße wird auch die Seitenstraße erneuert.

Die Gipserstraße im Neustadter Westen ist ein 120 Meter langes Teilstück zwischen Amalienstraße und Talstraße. „Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, zum Teil stehen da bis zu zehn Zentimeter tiefe Pfützen“, erläuterte Patrick Engelskircher aus der Tiefbauabteilung in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Das Großprojekt Sanierung der Amalienstraße werde daher genutzt, „um die Gipserstraße einzuklinken“, so Engelskircher.

Die Entscheidung, die Gipserstraße jetzt direkt in Angriff zu nehmen, hängt Engelskircher zufolge entscheidend mit dem neuen Regenüberlaufbecken zusammen, das im Spätsommer 2025 eingebaut worden ist. Dieses befindet sich an der Kreuzung Amalienstraße/Gipserstraße. Aufgrund des neuen Beckens, so erläuterte Engelskircher im Ausschuss, sei das Kanalsystems des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) in der Gipserstraße im Abschnitt bis zur Jahnstraße schon ausgebaut worden. Dafür war eine „großflächige Öffnung“ der Straße zwischen Amalien- und Jahnstraße nötig. Daher habe man sich entschieden, die gesamte Gipserstraße neu zu planen und zu sanieren.

Umbau dauert sechs Monate

Die Kosten dafür liegen bei 350.000 Euro, die Arbeiten werden etwa sechs Monate dauern. Als optisches Vorbild für die Neugestaltung der Gipserstraße dient die Arndtstraße. Ziel sei ein einheitliches Bild im ganzen Quartier, sagte Engelskircher. An der Einbahnstraßenregelung Richtung Süden wolle man festhalten. Im Abschnitt zwischen Jahn- und Talstraße soll das Befahren durch Radfahrer entgegen der Einbahnstraße zugelassen werden.

Die Fahrbahn soll eine Breite von 3,05 Meter bekommen. Dadurch könne der östliche Gehweg zwischen Jahnstraße und Talstraße auf 1,60 Meter verbreitert werden. Zwischen Amalienstraße und Jahnstraße ist ein 1,68 Meter breiter Gehweg vorgesehen. Die Gehwege werden niveaugleich zur Fahrbahn angelegt und optisch über Pflastersteine abgegrenzt. Während im nördlichen Abschnitt der Straße aufgrund der Enge dort keine Parkplätze vorgesehen werden, soll es im südlichen Bereich zwischen Amalien- und Jahnstraße drei gepflasterte Parkplätze geben. Aufgrund des Regenüberlaufbeckens sei im Bereich der Parkplätze nur ein Baumstandort in Höhe der Gipserstraße 10 möglich.

Außer der Straßensanierung erledigen ESN und Stadtwerke im Zuge der Arbeiten auch die jeweils erforderliche Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Dies gilt unter anderem für den schon 100 Jahre alten Schmutzwasserkanal.