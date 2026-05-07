Seit Mitte April gibt es auf der A65 bei Neustadt eine Großbaustelle. Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH saniert hier auf einer Länge von 4,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd die Fahrbahndecke. „Die Arbeiten verlaufen planmäßig“, teilt die Autobahn GmbH mit. Inzwischen seien die Arbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten abgeschlossen. Dies bedeutet: Ab Montag, 11. Mai, beginnt mit den Instandsetzungsarbeiten an der Autobahnbrücke über die B38 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord die nächste Etappe. Diese Arbeiten erfolgen laut Autobahn GmbH parallel zur Fahrbahnsanierung und seien wichtig für die „Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit“. Die Großbaustelle bleibt bis zum Jahresende bestehen, und bis dahin steht in jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Aufgrund der Arbeiten an der Autobahnbrücke seien nun Sperrungen an der Anschlussstelle Neustadt-Nord erforderlich: Ab Freitag, 8. Mai, bis Ende des Monats werde die Auffahrt Neustadt-Nord von der B38 kommend in Richtung Ludwigshafen gesperrt; von Ende Mai bis Mitte Juni könne aus Richtung Ludwigshafen kommend die Abfahrt von der A65 in Richtung B38/ Neustadt nicht befahren werden; in Fahrtrichtung Karlsruhe werde die Auffahrt zur A65 von der B38 kommend von Mitte Juni bis Ende Juli gesperrt; schließlich müsse von Mitte August bis Mitte November aus Richtung Karlsruhe kommend die A65-Abfahrt in Richtung B38/Neustadt gesperrt werden. Zudem kündigt die Autobahn GmbH an, dass die B38 vom 18. bis 26. Mai über Nacht jeweils von 19 bis 5 Uhr für den Traggerüstaufbau am Brückenbauwerk gesperrt werde. Umleitungen sind für alle Sperrungen über die Autobahn-Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Süd vorgesehen und werden entsprechend ausgeschildert.