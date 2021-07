64-Jähriger plant geführte Touren entlang der Haardt.

Reiner Weiß und seine Frau Barbara lieben die Pfalz. Der 64-jährige Rentner hat jahrzehntelang als Abteilungsleiter bei einer Bank in Mannheim gearbeitet. Bei der täglichen Heimfahrt nach Hause bot sich ihm das heimatliche Haardtgebirge je nach Jahreszeit in immer neuen Facetten. Er verließ oft bereits bei Hochdorf die Autobahn, um über die Landstraße gemächlich zu seinem Zuhause zu gelangen. „In welch einer wunderschönen Gegend wir doch leben dürfen“, ging ihm dabei durch den Kopf. Seit dem 1. April ist er nun in Rente und nutzt die freie Zeit, um sich ein neues Standbein zu schaffen. „My sweet Haardt Tours“ nennt er sein Unternehmen, mit dem er Touristen die Schätze seiner Heimat näher bringen möchte.

Als Banker weiß er, für jedes Unternehmen ist eine gründliche Vorarbeit wichtig. So ließ er sich die Bezeichnung „My Sweet Haardt Tours“ auch beim Amt für Markenschutz eintragen, damit ihm niemand diese Idee klauen kann. Dazu kam ein passendes Logo, das er von der Böhl-Iggelheimer Künstlerin Birgit Weinerth entwerfen ließ.

„Sicherheit geht vor“

Aktuell arbeitet er an der Gestaltung seiner Homepage, um dort Touren und Ideen vorzustellen – für Wanderer, Mountainbiker und Motorradfahrer. Weiß: „Mit dem Rad werden wir nicht auf schmalen Pfaden, sondern auf breiteren Wegen fahren, damit wir nicht den Wanderern ins Gehege kommen. Auch auf den sogenannten Schüben gibt es interessante Strecken und Ziele“, so Weiß. Bei seinen geführten Motorradfahrten achtet er auf Kleingruppen. Weiß: „Sicherheit geht vor. Bei einem Einführungsgespräch erfrage ich Erfahrung, Können und Kundenwünsche.“ So schlägt er beispielsweise eine Trifels-Blick-Tour vor.

Er fährt selbst ein „altes Mädchen“. Seine BMW 1100 RT ist Baujahr 1999 und liebevoll gepflegt. Die Wanderungen ergänzt er um geschichtliche Informationen, so etwa zum Schänzelturm am Ende des Modenbachtals. Für seine Gäste gibt es zudem Tipps für Einkehrmöglichkeiten und Restaurants. Seine Internetseite ist noch nicht fertig, auch bei den Tourist-Informationen der Umgebung hat er noch nicht seine Flyer ausgelegt. „Das kommt alles noch, wir sind gerade am Gestalten“, betont er.