Ein kleines Jubiläum: der Musikverein 1968 Königsbach spielt am Sonntag, 15. September, um 16 Uhr sein 20. Rathauskonzert im Innenhof des Neustadter Rathauses. Die Premiere dieses Open-Air-Konzertformats fand 2002 statt. Nur einmal wegen Regens und zweimal in den Corona-Jahren musste es abgesagt werden. Das Publikum erwartet ein bunter Blasmusik-Mix von keltischen Flötenklängen, über Eindrücke aus New York und Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“ und „Michael“ bis hin zum Marsch „Die Sonne geht auf“. Der Eintritt ist frei.

An den darauffolgenden Montagen, 16. und 23. September, bietet der MV zudem jeweils ab 19.30 Uhr offene Proben im Alten Schulhaus, Deidesheimer Straße 7, in Königsbach an für alle, die ein Instrument spielen oder wieder damit anfangen möchten. Interessierte können einfach vorbeikommen. hpö