Die Neustadter Polizei musste sich am Donnerstagnachmittag um einen Familienstreit kümmern. Der Hintergrund des Einsatzes ist ziemlich ungewöhnlich. Der Ärger begann damit, dass eine Mutter ihrem 14 Jahre alten Sohn am Donnerstag ein Computerverbot erteilte, nachdem dieser 24 Stunden lang am Stück gespielt hatte. Der Sohn meldete sich daher bei seinem Vater in Frankreich. Dieser liegt laut Polizei „grundsätzlich mit der Mutter im Zwist“. Der Polizei wurde schließlich einen Sachverhalt geschildert, der eine „Überprüfung vor Ort erforderlich machte“. Eingreifen musste die Polizei aber nicht. Ihr zufolge ist noch unklar, ob die „abgewandelte Darstellung der Gegebenheit“ vom Vater oder vom Sohn stammt.