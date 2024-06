Am Mittwochmorgen hat eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf dem Globus-Parkplatz mutmaßlich ein anderes Auto beschädigt. Jetzt sucht sie mithilfe der Polizei nach dem möglichen Geschädigten. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 10.35 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs und merkte erst zu Hause, dass an ihrem Wagen ein schwarzer Streifen, laut Polizei „augenscheinlich Kunststoffabrieb“, zu sehen war. Sie wendete sich an die Polizei, weil sie vermutet, dass sie auf dem Supermarktparkplatz eventuell ein geparktes Auto gestreift haben könnte. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten und weiteren Zeugen: Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.