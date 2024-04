In der Neustadter Goyastraße sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr nach Angaben der Polizei zwei neunjährige Jungen von einem Unbekannten angesprochen worden. Die Kinder ignorierten den Angaben zufolge den Mann, woraufhin dieser in Richtung Böhlstraße weglief. Die Neustadter Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu der Person geben können. Die Beamten sind zu erreichen unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Die Polizei betont, die Meldung ernst zu nehmen. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass „nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn“ habe.

Die Beamten geben auch Ratschläge, die Eltern beachten sollten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie vor.

- Wir bitten Sie, auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten.

- Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale

Netzwerke.

- Melden Sie den Vorfall Ihrer Polizei.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de gibt es weitere Informationen zu diesem Thema.