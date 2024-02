Handball-Drittligist TSG Haßloch musste wieder einen Rückschlag verkraften. Den TSG-Trainer enttäuscht aber nicht allein die Niederlage.

Bei der HSG Rodgau Nieder-Roden verlor die Mannschaft von Trainer Marcus Muth mit 24:32 (13:16). Dabei waren die Bären von Beginn an mit dem aktuellen Tabellendritten auf Augenhöhe und lagen zeitweise in Front. Bis zur 25. Minute war die Partie offen, als Philipp Alt letztmals zum Ausgleich (12:12) traf. Danach setzten sich die Gastgeber ab und lagen zum Pausentee mit 16:13 in Front.

Fehler in allen Bereichen

Nach dem Wiederanpfiff ging die TSG unter, nachdem die Bären mit einem Null-Fünf-Lauf deutlich ins Hintertreffen geraten waren. „Da haben wir gespielt, wie wir trainieren“, kritisierte Muth die Einstellung und auch das Auftreten seiner Mannschaft. „Es hat sich dann niemand mehr an das Konzept, was wir besprochen hatten, gehalten. Jeder traf seine eigenen Entscheidungen. Es unterliefen in allen Bereichen Fehler, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir wieder eine Niederlage einstecken mussten“, sagte Muth. „Auch wenn wir gerade zwei starke Gegner haben, war es unser Ziel, uns mit einer anständigen Leistung Selbstvertrauen zu holen. Aber was wir jetzt erlebt haben, war enttäuschend“, fügte Muth hinzu und kündigte in der kommenden Woche entsprechende Gespräche an. Es gehe ihm nicht um die Niederlage, sondern um die Art und Weise, wie sich die Mannschaft letztendlich in der zweiten Hälfte präsentiert habe.

Denn von dem Einbruch erholten sich die Bären nicht und mussten sich deshalb deutlich geschlagen geben. Mit jeweils vier Treffern waren Lars Hannes, Florian Kern, Max Zech, Yannik Muth und Philipp Alt die erfolgreichsten TSG-Torschützen. In der kommenden Woche steht die nächste schwere Auswärtshürde bei der HSG Saarlouis mit Ex-TSG Torhüter Daniel Schlingmann auf dem Plan. wij