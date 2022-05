Ein alles andere als gewöhnliches Musikereignis erwartet die Besucher kommenden Sonntag in der Neustadter Martin-Luther-Kirche: In der nach wie vor exilierten Konzertreihe der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche kommt das neueste Projekt des Komponisten und Musikwissenschaftlers Nors S. Josephson zur Erstaufführung, eine neue Fassung von Modest Mussorgskys komischer Oper „Der Jahrmarkt von Sorotschinzi“.

Die durch ihre vielen Anleihen bei der ukrainischen Volksmusik klangmalerisch sehr bunte Oper, die Mussorgsky bei seinem Tod 1881 unvollendet hinterließ, basiert auf der Erzählung „Der Sorotschinsker Jahrmarkt“ aus der Sammlung „Abende auf dem Weiler bei Dikanka“ des romantischen Dichters Nikolai Gogol. Sie spielt an einem heißen Sommertag und führt in die Welt der dörflichen Ukraine in alter Zeit, voll praller Lebenslust und Sinnlichkeit, aber auch voller Aberglauben und bevölkert von mythischen Wesen. Eine wesentliche Rolle kommt zum Beispiel dem Tschernobog zu, dem altslawischen „schwarzen Gott“ oder Oberteufel.

Die Musik ist nun wieder wirklich die von Mussorgsky

Die Rezeptionsgeschichte der Oper ist kompliziert. Die szenische Uraufführung einer zweiaktigen Version mit Klavierbegleitung fand erst lange nach Mussorgskys Tod 1911 in St. Petersburg statt. Bis heute am geläufigsten ist die dreiaktige Fassung des sowjetischen Komponisten Wissarion Schebalin. Sie werde im Schnitt alle paar Jahre irgendwo in Deutschland aufgeführt, berichtet Nors S. Josephson – „erst neulich in Bielefeld“. Seine eigene Version unterscheide sich jedoch deutlich von Schebalin, erklärt der Musikwissenschaftler und Komponist, der lange in Deidesheim gelebt hat und der Pfalz daher bis heute eng verbunden ist. Während dieser willkürlich dazukomponiert und die von Mussorgsky überlieferte szenische Reihenfolge sinnentstellend verändert habe, verwende er selbst ausschließlich Mussorgskys eigene Musik, um Fehlendes zu ergänzen. Insgesamt fehlten bei den drei Akten etwa 350 Takte, die er mit Hilfe vorhandener Passagen in veränderten Tonarten „gefüllt“ habe.

„Die Musik stammt nun wieder ausschließlich von Mussorgsky“, sagt Josephson. Aber auch die Logik der Handlung sei durch die Korrektur wiederhergestellt. Er habe dazu in den Nullerjahren ausgiebige Archivstudien in Moskau und St. Petersburg betrieben. Die jetzt vollendete Fassung ist das Ergebnis dieser Arbeit. Dabei stammt übrigens auch die Übersetzung von ihm. „Ich habe ja Russisch studiert, und auch meine Lebensgefährtin stammt aus Russland“, erklärt Josephson, der inzwischen in Wiesloch bei Heidelberg lebt und im Juli seinen 80. Geburtstag feiern wird.

Ein Statement für die ukrainische Kultur

Zur Aufführung kommt „Der Jahrmarkt von Sorotschinzi“ in Neustadt in einer konzertanten Version, für die der Komponist eine ganze Schar namhafter Solisten gewinnen konnte. Die Hauptrolle des Bauern Tscherewik, der seine Stute und Weizen auf dem berühmten Jahrmarkt von Sorotschinzi verkaufen will und dabei gleichzeitig die Hochzeit seiner Tochter Parasja unter Dach und Fach bringt, singt der Bassbariton Thomas Herberich, der zudem auch noch einen Einsatz als Tschernobog hat. Tscherewiks untreue Ehefrau Chivrja gibt Christina Richter, die im Opern-Chor des Mannheimer Nationaltheaters engagiert ist. Ingo Wackenhut, bekannt von den „Kurpfälzer Madrigalisten“, ist als Gritzko, Parasjas (Marina Russmann) Gatte in spe, sowie als Popensohn und Liebhaber der Mutter Chivrja zu erleben. Die populäre Figur des Gevatters Kum füllt Timon Führ. Emmerich Pilz ist als Zigeuner mit von der Partie, der am Ende die festliche Hochzeit von Parasja und Gritzko arrangieren kann. Die Klavierbegleitung teilen sich Christian Strauss und Kathrin-Isabell Klein.

Die Gesamtleitung lässt sich Nors S. Josephson, der von sich selbst sagt: „Ich laufe nicht mehr gut, der Kopf aber funktioniert immer noch“, bei diesem Herzensprojekt natürlich nicht nehmen. Auch dass die Aufführung dieser Oper gerade in diesen Zeiten als Statement zu werten ist, gibt er zu. Gogol, der so gerne von den Russen vereinnahmt wird, sei schließlich eigentlich Ukrainer gewesen: Er wurde 1809 in Welyki Sorotschynzi in der zentralukrainischen Oblast Poltawa geboren, also exakt da, wo die Jahrmarkt-Geschichte spielt.

Termin

Die konzertante Aufführung der Oper „Der Jahrmarkt von Sorotschinzi“ ist am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Neustadt zu erleben. Die drei Akte werden ohne Pause durchgespielt. Die Dauer wird mit zwei Stunden angegeben. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen den Künstlern und der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche zugute.