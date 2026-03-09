Nicht nur die Bedingungen waren spitze in Mußbach, die acht beteiligten Weingüter holten auch ihre edelsten Tropfen heraus.

Damit wurden die „Mussbacher Spitzen“ erneut ihrem Ruf gerecht: Mehr als 800 Besucher aus Nah und Fern ließen sich am Wochenende in den jeweiligen Weingütern von der Vielfalt der Tropfen begeistern und kamen direkt mit den Winzern ins Gespräch. Dabei gehört dieses Format, das auf Initiative von Axel Schäfer gegründet wurde, zu den ältesten und etabliertesten Weinmessen in der Pfalz. Nach dem in den vergangenen Jahren einige Betriebe nach und nach aus diesem Kreis ausgestiegen sind, ist das Staatsweingut zurückgekehrt und hat zur Verkostung im Herrenhof eingeladen.

Parallel fand dort auch eine Ausstellung der Handwerkskammer zum Küferhandwerk in Kooperation mit dem Staatsweingut statt. Zur Unterhaltung zog Dominique Fürst (Gesang und Kontrabass) mit ihrem Salonorchester, bestehend aus Matthias Kühn (Gitarre) und Marc Zimmer (Posuane) nach der Eröffnung im Hof von Pfalztraube Bähr, einem Vorzeigebetrieb der alkoholfreien Weine und Sekte, durch die Weingüter. Sie sorgte so für manches musikalisches Schmankerl.

Insgesamt positives Fazit

Auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen im heimischen Weinbau und des Absatzrückganges befindet sich dieses Format in einem Wandel. „Wir müssen alles dafür tun, dass wir gemeinsam diese Phase meistern“, sagte Matthias Klohr, der mit Stefan Steigelmann seit Kurzem den Vorstand der „Mussbacher Spitzen“ bildet. Sie haben diese Aufgabe von Stefanie Buchert übernommen. Am Ende zogen sie auch ein positives Fazit: „Es war einfach top, das Wetter hat gestimmt, die Besucher waren begeistert und haben es in unseren Weingütern genossen“, sagte Klohr, der sich auch über das jüngere Publikum freute.

Noch bei der Eröffnung appellierte der stellvertretende Ortsvorsteher Marc Hierold (CDU) an die Gäste: „Nutzen sie das zweitägige Angebot, probieren sie die Weine und nehmen sie nicht nur eine Flasche mit nach Hause.“ Zuvor hob auch Beigeordnete Johanna Kunzendorff (FWG) den hohen Stellenwert der „Mussbacher Spitzen“ hervor. Außerdem unterstrich sie die Gastfreundschaft der Winzer und gab einen Einblick in den Wandel des Weinbaus. „Kommen Sie mit den Winzern und Winzerinnen ins Gespräch, erleben sie viele Genussmomente und entdecken sie auch viel Neues“, sagte Kunzendorff und erinnerte an die Entwicklung der Piwi-Weine. Zu diesen Vertretern gehört Matthias Klohr, der einige seiner Zukunftsweine, einen 2024er Johannes-Suvignan (trocken) seinen Gästen präsentierte. Einen Tropfen, der bei der Austrian Wine Challenge (AWC) Vienna in der Piwi-Kategorie den ersten Platz belegte. Dazu gehörte auch der 2025er Sophia ein Cuvée Cabernet blanc und Scheurebe, die so manchen Weinkenner durch seine Note überraschte. Er trägt den Namen der örtlichen Traubenblütenprinzessin.

Pilzresistente Sorten wichtig

Die pilzresistenten Rebsorten sind kaum noch wegzudenken. Auch das Weingut Buchert und das Staatsweingut setzen auf diese Reben und waren gefragte Gesprächspartner zahlreicher Weingenießer. Mit diesem Trend tauchen auch neue Namen auf. Artaban, Vidoc und Floreal sind noch Rebsorten, die die meisten Weingenießer nicht kennen. Der Weinbau geht neue Wege und das Staatsweingut mit Johannitergut mit Betriebsleiter Sascha Wolz demonstriert, wie sich Tradition und Forschung in den herausfordernden Zeiten im Weinbau verbinden lassen.

Stefanie Buchert vom gleichnamigen Weingut, erklärte Dieter Köppke aus Bocholt die Vorzüge des Cabernet Blanc 24. Zu ihrem Angebot bei den Spitzen gehörten auch zwei „Big Bottles“, ein Cabernet Sauvignon 15 und ein Shiranz 18.

Überall waren auf den Straßen viele Menschen unterwegs zum nächsten Weingut. Mal zu Fuß, mal mit dem Bähnel. Ein kleines Stück den Breitenweg hinunter lud das Weingut Härle-Kerth in seinen Innenhof und Garten ein. Dorthin schaffte es auch Eva-Maria Maginot, die es aus Emden zu einem Kurzurlaub an die Weinstraße schaffte und von dem Event „Mussbacher Spitzen“ erfuhr. „Ich kannte dieses Format des Probierens noch nicht, aber es ist nicht verkehrt, wenn man auch dadurch Vergleiche ziehen kann“, erklärt die 58-Jährige.

Mit dem Weinglas zum Probieren in der Hand standen Peter Dreißigacker und Marco Hornung, zwei Freunde, die die gleiche Leidenschaft für pfälzische Weißweine teilen, für die nächste Probe beim Weingut Hellmer an. „Wir haben uns diesmal auf die Burgunderrebsorten konzentriert“, sagt der 48-jährige Dreißigacker.

Großer Andrang herrschte auch beim Alten Weingut Steigelmann. Dort tranken Marianne und Hubert Borseler, die aus Koblenz zu einer Stippvisite zu den Mandelblüten aufgebrochen waren, Weine aus dem Hause Steigelmann.