Bei seinen Orchestern geht der Musikverein Königsbach neue Wege: Die Musiker von Haupt- und Jugendorchester proben nun zusammen. Auch ein Termin für das erste gemeinsame Konzert steht schon fest.

Die offizielle Zusammenlegung heißt aber nicht, dass die beiden Orchester sich bisher fremd waren. Beim letzten Jahreskonzert des Musikvereins spielten die beiden Orchester schon zwei gemeinsame Stücke und gaben so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Seine Feuerprobe soll das „neue“ Orchester beim ersten gemeinsamen Konzert am 27. November auf dem Königsbacher Dorfplatz bestehen.

Die Dirigentin des bisherigen Jugendorchesters, Heike Hoffmann, benennt einige Gründe für den erfolgten Zusammenschluss der vorher eigenständigen Orchester: „Die Musiker des Jugendorchesters im Alter von zwölf bis 16 Jahren spielen seit sechs Jahren zusammen und sind mittlerweile auf dem gleichen Niveau wie das Hauptorchester. Es war also der richtige Zeitpunkt, um die beiden Orchester zu vereinigen.“

„Beide sind gleichberechtigt“

Das Repertoire des etwa 40 Musiker starken Orchesters wird erweitert, da beide Gruppen ihre Schwerpunkte einbringen und Stücke der anderen einstudieren. Proben und Konzerte werden flexibler und intensiver, weil es quasi Doppelbesetzungen an den Instrumenten gibt. Der musikalische Schwerpunkt liegt unverändert bei moderner Unterhaltungsmusik. Hofmann freut sich, dass „zwei gleichwertig spielfähige Orchester miteinander fusionieren, beide sind gleichberechtigt“.

Noch mehr als für Erwachsene ist es für Kinder und Jugendliche wichtig, beim gemeinsamen Musizieren nicht nur Musik zu machen, sondern auch sonst eine Gemeinschaft zu bilden. „In der Vergangenheit ist der Übergang vom Jugend- ins Hauptorchester nicht immer optimal geglückt“, sagt Hoffmann. Und sie ergänzt: „Unser Jugendorchester ist deshalb komplett ins Hauptorchester gewechselt, um sicherzustellen, dass diese in sechs Jahren gewachsene Gemeinschaft durch den Wechsel nicht zerstört wird.“ Für die 14 Jugendlichen werde es auch weiterhin Freizeitangebote außerhalb der Musik wie Bowling-Ausflüge geben.

„Es war eine ganz tolle Zeit mit ihnen“, meint Hoffmann und lässt durchblicken, dass ihr das Loslassen „ihres“ Jugendorchesters nicht leichtfällt. Sie wünscht sich und den jungen Musikern, „dass sie weiterhin so viel Spaß am gemeinsamen Musizieren haben und sich in ihrem weiteren Leben immer wieder für Orchestermusik begeistern lassen“. Und Hoffmann hofft auf neue musikbegeisterte Kinder, die Spaß am Musizieren in einem Jugendorchester haben.