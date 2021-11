Der Musikverein Königsbach will seine Jugendarbeit mit der Gründung einer Junior-Band ausbauen. Mitmachen können Kinder ab etwa acht Jahren, die schon seit ein bis zwei Jahren ein Blasinstrument oder Schlagzeug lernen.

Nach Angaben von Heike Hoffmann, die beim Musikverein Königsbach für das Jugendorchester zuständig ist, werden noch kleine Musiker gesucht.

Der Musikverein hat seit 2009 ein Jugendorchester. Vor fünf Jahren sei erstmals eine „Mini-Band“ gegründet worden, berichtet Hoffmann. Damals seien die Aktiven des Jugendorchesters in ihrem Können so weit fortgeschritten gewesen, dass Jüngere nicht hätten mithalten können. Damit auch jüngere Kinder eine Chance haben und irgendwann in das Jugendorchester nachrücken können, sei die „Mini-Band“ gegründet worden, blickt Hoffmann zurück.

Lockdowns gut überstanden

„Inzwischen ist die damalige Mini-Band das Jugendorchester“, erzählt sie. Das Jugendorchester sei mit 19 Aktiven sehr gut besetzt und „auf einem guten Niveau“, sagt Hoffmann. Für Anfänger wäre es frustrierend einzusteigen, da sie noch nicht das Können der Mitglieder des Jugendorchesters hätten.

Wie Hoffmann berichtet, hat das Jugendorchester die Zeiten der Lockdowns gut überstanden. Dies dank Online-Kursen, Videos und einem Konzert im Schulhof in Königsbach zwischen den beiden Lockdowns. Auch Erfolge habe das Königsbacher Jugendorchester erzielt. So sei bei einem Wettbewerb der Bundeswehr das selbstgedrehte Werbevideo der Königsbacher auf den zweiten Platz gekommen. Auch hätten 16 Mitglieder des Jugendorchesters in diesem Jahr das Musiker-Leistungsabzeichen in Silber oder Bronze geschafft.

Damit musikalische Anfänger eine Chance haben, in einem Orchester zu spielen, soll nun eine Junior-Band gegründet werden. Geleitet wird die Junior-Band von Bernd Hoffmann, dem früheren Dirigenten des Königsbacher Blasorchesters. Es werde mit sehr einfachen Stücken begonnen, so dass jeder, der schon etwas Unterricht hatte, die Chance habe, mitzuspielen, sagt Hoffmann.

Info

Die Proben sind dienstags von 16 bis 16.45 Uhr im Probenraum des Musikvereins im Alten Schulhaus in Königsbach. Kinder, die mitmachen möchten, sollten bei Heike Hoffmann, Telefon 06321 6790884, angemeldet werden.