Mehr als ein Jahr nach dem überraschenden Tod des Vorsitzenden Michael Czilwik im Juni 2019 hat der Musikverein Königsbach 1968 jetzt die vakante Position an seiner Spitze neu besetzt: Annette Jahn heißt „die Neue“, die in der vergangenen Woche beim Nachholtermin für die im März wegen Corona verschobene Jahreshauptversammlung bestimmt wurde – gerade noch rechtzeitig vor dem zweiten Lockdown.

Jahn ist seit elf Jahren Mitglied im Verein, hatte bislang aber kein Amt im Vorstand inne. Sie trat wegen ihrer Kinder ein: Ihr Sohn, der damals mit der musikalischen Früherziehung begann, spielt heute Tenorhorn im Hauptorchester, die jüngere Tochter Klarinette in der Jugendformation. „Ich finde es wichtig, Verantwortung zu übernehmen, und sehe das als Beitrag für eine lebendige Dorfgemeinschaft“, sagt die 50-Jährige, die in „Gimmelbach“ wohnt, wie sie lachend erklärt, dem Teil Gimmeldingens, der nahtlos an Königsbach anschließt. Sie selbst spielt zwar Klavier, ist aber nicht als aktive Musikerin im Verein engagiert. „Das Hauptorchester hatte 2019 31 Auftritte. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn die Vorsitzende nicht selbst mitspielt“, sagt sie.

Als wichtigste Zukunftsaufgabe bezeichnet Jahn die Integration der Jugendlichen. Man habe zwar „ein ganz tolles Jugendorchester“, aber man müsse dafür sorgen, dass die Teenager auch beim Verein bleiben, wenn sie älter werden. „Allerdings haben wir jetzt erst einmal die Corona-Krise zu überstehen“, erklärt die neue Vorsitzende gegenüber der RHEINPFALZ weiter und nennt die weggebrochenen Kerwe-Einnahmen und die Probensituation als Probleme. Bis zum neuen Lockdown jetzt wurde in der Meerspinnhalle geprobt, weil nur dort die Abstandsregeln einzuhalten sind. Die Vereinbarung mit der Stadt laufe aber nur bis Ende des Jahres. „Wir sind da auf weiteres Wohlwollen angewiesen“, so Jahn.

Nächstes Projekt im Terminkalender des Vereins ist jetzt ein für Mitte Dezember in der Kirche St. Johannes in Königsbach geplantes virtuelles Adventskonzert. Die Aufnahmen dazu sind bereits im Kasten. Sie entstanden bei Proben des Haupt- und des Jugendorchesters und werden nun von Vereinsmitglied Rudolf Schultz zu einem Video zusammengeschnitten, das dann im Dezember dem Publikum in der Kirche präsentiert werden soll – wenn das Virus es erlaubt.

Ansonsten wahrt der Vorstand bis auf zwei weitere Neulinge Kontinuität: Heike Anton bleibt zweite Vorsitzende. Kassenwartin wird Birgit Schultz, die Walter Herfel nachfolgt, der sein Amt nach zwölf Jahren zur Verfügung stellte. Die Schriftführung obliegt weiter Susanne Westrich. Frank Gadinger, Peter Kurpiers, Lisa Ohler und Veronika Wolf wurden erneut zu Beisitzern gewählt. Neu in diesem Amt ist Kevin Benz, der seinem Vater Gerd folgt.