Die VR Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim hat ihre Spendenausschüttung aus dem VR-Gewinnsparen 2023 unter das Motto „Wir unterstützen Kinder- und Jugendförderung“ gestellt. 27 Vereine und Kitas hatten Projekte eingereicht. Mitglieder der VR Bank konnten über die Rangfolge der Projekte und damit über die Höhe der Spende abstimmen. Am Ende der Abstimmungsphase standen die 16 Vereine fest, deren Projekte mit bis zu 5000 Euro gefördert wurden. Insgesamt wurden 40.000 Euro ausgeschüttet. Mit 73 Sternen bei der Abstimmung landete der Musikverein Königsbach auf Platz eins und konnte sich somit über 5000 Euro freuen. Je 3000 Euro bekamen die Kita Vogelnest in Deidesheim, die Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad, der katholische Kindergarten St. Hildegard Deidesheim und der Verein für Brauchtum und Dorfverschönerung in Forst. Je 2000 Euro gab es für die Trachtengruppe Mußbach, den Turnverein Mußbach und die SG Mußbach. VR-Bank-Vorstandssprecher Thomas Schutt lobt die große Bandbreite bei den Projekten. Die Jugendarbeit zeichne sich durch Sprachförderung, Bewegungsangebote, Gesundheitsförderung, musische und gestalterische Bildung und Suchtprävention aus.