Musik ist ein Kulturgut, ein Streicheln der Sinne, ein Ausdruck und Träger von Emotion, ein individueller Genuss. Musik ist als Begriff nahezu unfassbar umfassend. Es beinhaltet jegliche Stilrichtung, jeden Grad des Wissens, Verstehens und des Anspruchs. Die Karriere großer Musiker hat meist ihren Ursprung in der frühen Kindheit. Aber nicht jeder Musiker verwirklicht seine Passion in einer professionellen Karriere auf großen Bühnen. So unterschiedlich Musik sein kann, so verschieden sind die Reaktionen der Zuhörer.

Nicht jede lautmalerische Tonart weiß zu gefallen, und nicht jedes Ohr ist offen für jegliche Darbietung. Aber wer Musik im öffentlichen Raum verbieten will, übertritt eine Grenze. In der Neustadter Hauptstraße 34 ist ein Schild angebracht, auf dem zu lesen ist: Musik spielen verboten auch gegenüber. Der Verfasser ist offensichtlich kein Freund der Straßenmusik, die sich innerhalb seines Hörbereichs breitmacht. Je nach Tonlage und abhängig von der Begabung des Künstlers kann Musik einen beachtlichen Nervfaktor entwickeln. Dann ist man geneigt zu verstehen, wenn Anwohner ihre Ruhe haben wollen.

Doch es gibt Möglichkeiten, mit dem Übel umzugehen. Man könnte im Zusammenschluss mit Nachbarn für andere Musiker sorgen. Oder die nervigen Straßenmusikanten bitten, einfach weiterzuziehen. Oder die Türe schließen. Oder mit den schrägen Musikanten ein Programm erarbeiten. Oder Musikwünsche äußern. Oder es einfach aushalten. Aber verbieten kann man sie nicht. Denn Musik ist ein Kulturgut, auch dann, wenn sie nicht gefällt.