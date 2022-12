Die Gebühren für Musikschüler in der Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim werden zum 1. April kommenden Jahres angehoben. Das hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Die Preissteigerung um zehn Prozent soll die immer höheren Ausgaben der Musikschule ausgleichen. So steigen die monatlichen Kosten für die Teilnahme an der musikalischen Früherziehung beispielsweise von 24 auf 26 Euro, für 45 Minuten Einzelunterricht von 84 auf 92 Euro und für Gruppen von drei bis vier Schülern von 31 auf 34 Euro. Die Höhe der Leihgebühr für die Überlassung eines schuleigenen Instruments für die Dauer von sechs Monaten steigt von 26 auf 42 Euro. Zuletzt waren die Gebühren an der Musikschule im Jahr 2020 angehoben worden.