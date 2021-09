An seinem neuen Ersatzspielort, der Meerspinnhalle in Gimmeldingen, steigt der Neustadter Kleinkunstverein „Die Reblaus“ am Freitag, 17. September, um 20 Uhr nach langer Corona-Pause in die neue Saison ein. Gast beim langersehnten Neustart ist der Berliner Musikkabarettist, der sein eigentlich zum Beethoven-Jahr 2020 entwickeltes Programm „Unerhört Beethoven“ zur Aufführung bringt, im Pressetext beschrieben als „feingeistige musikalisch-kabarettistische Unterhaltung“ mit einem „breiten Spektrum an Kunst-, Grotesk-, Nonsens- und Contra-Versionen“. Für den Auftritt hat der Verein extra den hauseigenen Flügel aus dem Theater Katakombe nach Gimmeldingen transportieren lassen. Karten (20/17 Euro) in der Neustadter Bücherstube, bei Quodlibet und Tabak Weiss, über www.reservix.de und www.ticket-regional.de. Es gilt die 3G-Regel.