Auf zwei Veranstaltungen beschränkt sich in diesem Jahr – immer noch coronabedingt – der 24. „Deidesheimer Musikherbst“. Vor Ort bekommen die Deidesheimer Musikfreunde allerdings nur ein einziges Konzert geboten.

Dieses steht am Samstag, 16. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Ulrich an, wenn Lukas Euler, der aus Haßloch stammende, aber heute in Leipzig lebende Orgel-Shooting-Star der Region seinen Auftritt als Preisträger des 2020 veranstalteten ersten virtuellen Deidesheimer Orgelwettbewerbs absolviert. Der 25-Jährige, der als Schüler des Neustadter Bezirkskantors Simon Reichert, zur Orgelmusik kam, heute an der Leipziger Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy Kirchenmusik und Klavier studiert und darüber hinaus seit 2020 Assistenzorganist an der berühmten Bachwirkungsstätte Thomaskirche ist, spielt ein Programm, das er mit dem Titel „Von Valencia bis Leipzig – eine musikalische Europareise“ überschrieben hat und das auch als Teil der „Orgelwochen“ des Kultursommers Rheinland-Pfalz beworben wird. Karten (15/10 Euro) über die Tourist-Info Deidesheim (06326 96770).

Bereits am Freitag, 8. Oktober, steht zudem eine Bustagsfahrt „ins Blaue“ in die Südpfalz mit Orgelmusik, Weinwanderung, Kulinarik und Weinprobe auf dem Programm, bei der Festivalleiterin Elke Voelker verschiedene Orgeln der Region zum Klingen bringt und vorstellt. Die genaue Route wollen die Macher vorab nicht verraten. Veranstalter ist wie auch schon bei früheren Musikherbst-Orgelfahrten wieder das Unternehmen „Kunst- und Kulturreisen Mlakar“ aus St. Leon-Rot. Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro, für Weinprobe und Imbiss (wahlweise) kommen nochmals 35 Euro hinzu. Info und Anmeldung über die Tourist-Info Deidesheim oder unter www.deidesheimer-musikherbst.de.